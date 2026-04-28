"Kobra" likwiduje kolejną dziuplę samochodową, po 20 zarzutów paserstwa pojazdów dla 2 zatrzymanych Data publikacji 28.04.2026 Powrót Drukuj Operacyjni z grupy „Kobra” wspólnie z policjantami CBŚP i funkcjonariuszami Straży Granicznej zlikwidowali kolejną dziuplę samochodową w powiecie wołomińskim. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, zabezpieczyli częściowo zdekompletowaną Toyotę Corollę skradzioną w Berlinie spod polskiej ambasady, a także zabezpieczyli tablice rejestracyjne, liczne elementy i części pochodzące ze skradzionych samochodów. 32-latek i 54-latek dodatkowo mieli przy sobie narkotyki. Obaj usłyszeli po 20 zarzutów paserstwa umyślnego pojazdów, a także posiadania środków odurzających.

Pozyskana przez policjantów z grupy „Kobra” kolejna informacja operacyjna o samochodowej dziupli stała się punktem wyjścia do przeprowadzenia działań i realizacji w powiecie wołomińskim.

W przedsięwzięciu poza Wydziałem do walki z Przestępczością Samochodową naszej komendy udział wzięli też policjanci Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Warszawie CBŚP oraz funkcjonariusze z Placówki SG w Terespolu posiadający kwalifikacje z zakresu mechanoskopijnych badań oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów.

Na terenie wytypowanej posesji funkcjonariusze odnaleźli częściowo zdekompletowaną Toyotę Corollę, która widniała w systemie jako poszukiwana przez policję berlińską, została skradziona spod polskiej ambasady. W trakcie wykonywanych na miejscu czynności policjanci odnaleźli kilkanaście sztuk wyciętych pól numerowych VIN, dokumenty samochodów, niemieckie tablice rejestracyjne, prawdopodobnie podrobione polskie tablice, zdekompletowane radio, pieniądze i do tego narkotyki. 32-latek miał przy sobie MDMA i marihuanę, 54-latek - mefedron.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani.

Śledczy z Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową zajęli się skompletowaniem wszystkich materiałów. Na podstawie zgromadzonych dowodów zatrzymanym zostało przedstawione po 20 zarzutów paserstwa umyślnego pojazdów oraz posiadania środków odurzających.

Prokuratura Rejonowa w Wołominie wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu dla podejrzanych. Sąd do wniosku się nie przychylił.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Wołominie.

podinsp. Joanna Węgrzyniak/ea