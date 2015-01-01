To było oszustwo "na lekarza, sepsę i drogie leki z Niemiec" Powrót Drukuj To oszustwo zaprowadziło kryminalnych do Wrocławia. To tam, według poczynionych ustaleń, przebywała 18-latka, która stosując metodę oszustwa „na lekarza” pozbawiła starszą kobietę 50 tysięcy złotych. Nasi kryminalni przy wsparciu policjantów z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali kobietę w domu. Zabezpieczyli odzież i rzeczy, które miała w czasie dokonywania przestępstwa. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa- Praga Południe podejrzana, decyzją sądu, została tymczasowo aresztowana.

Każda sprawa oszustwa dokonywanego metodą „na policjanta, wnuczka, prokuratora, bankowca, lekarza… itp.” wymaga od policjantów pionu operacyjnego ogromnego zaangażowania i bardzo żmudnej, wnikliwej analizy, podejmowania mnóstwa sprawdzeń ustaleń, szukania powiazań.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego naszej komendy, którzy zajmują się na co dzień tego rodzaju przestępstwami mają na swoim koncie liczne zatrzymania podejrzanych i zakończone sukcesem realizacje takich spraw.

W ostatnim czasie podczas prowadzonych analiz, sprawdzeń i ustaleń wpadli na trop 18-latki z Wrocławia. Wszystko wskazywało na to, że młoda kobieta przyjechała do Warszawy na tzw. „gościnne występy” i oszukała seniorkę z Wesołej odbierając od niej 50 tysięcy złotych. Tym razem legenda opierała się na historii zdrowotnej, rzekomy lekarz w rozmowie telefonicznej opowiedział o omdleniu córki pokrzywdzonej, zagrożeniu sepsą i bezwzględnej konieczności sprowadzenia drogich leków z Niemiec.

Kryminalni po potwierdzeniu wszystkich szczegółów wybrali się więc gościnnie do Wrocławia. Tam, przy wsparciu kolegów pionu operacyjnego z Komendy Miejskiej Policji, odwiedzili dom dziadków kobiety, to u nich bowiem miała zamieszkiwać podejrzana.

18-latka została zatrzymana i przewieziona do KRP Warszawa VII. W czasie przeszukania policjanci znaleźli i zabezpieczyli rzeczy i elementy ubioru, które miała podczas dokonywania przestępstwa. Dochodzeniowcy z naszej komendy zgromadzili obszerny materiał dowodowy i na jego podstawie kobieta usłyszała zarzut dokonania oszustwa.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd do wniosku się przychylił i podejrzana na 3 miesiące trafiła do aresztu.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratra Rejonowa Warszawa- Praga Południe.

podinsp. Joanna Węgrzyniak/ks