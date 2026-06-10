Czujność i szybka reakcja policjanta - podejrzany o 10 kradzieży zuchwałych zatrzymany Data publikacji 10.06.2026 Powrót Drukuj W ręce operacyjnych z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu wpadł 41-latek podejrzany o 10 kradzieży zuchwałych. Mężczyzna zrywał łańcuszki, których łączna wartość wyniosła 27500 złotych. Policjanci wykonali ogrom bardzo wnikliwych czynności operacyjnych, by mężczyznę ustalić i zgromadzić odpowiednie dowody jego winy. Niesamowita czujność policjanta sprawiła, że niedługo potem został zatrzymany. Usłyszał 10 zarzutów. W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe zdecydowano o zastosowaniu wobec podejrzanego policyjnego dozoru 3 razy w tygodniu.

Policjanci operacyjni zajmujący się przestępczością przeciwko mieniu pracowali nad zgłoszeniami dotyczącymi zerwanych łańcuszków.

Po wnikliwej analizie materiałów, zabezpieczeniu dostępnych dowodów, obejrzeniu wielu godzin zapisów monitoringów, wytypowali podejrzanego. Od razu też powiązali dwa tegoroczne zdarzenia z podobnymi z roku ubiegłego. Wszystko wskazywało na to, że sprawcą jest ta sama osoba.

Jak wynikało z ustaleń policjantów, mężczyzna działał w tramwajach i autobusach w rejonie tego samego przystanku. Po zerwaniu łańcuszka wbiegał w pobliskie zarośla i tam zmieniał odzież, by utrudnić ewentualną identyfikację. Jak widać na nic zdały się te zabiegi.

Jeden z operacyjnych jeszcze przed planowanym zatrzymaniem podejrzanego, podczas zabezpieczania zapisu monitoringu w jednym ze sklepów, zauważył 41-latka. Natychmiast zareagował, zapewnił sobie wsparcie i chwilę później bardzo zaskoczony mężczyzna był już w rękach policjantów.

Śledczy z Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu zgromadzili bardzo obszerny materiał dowodowy i na jego podstawie 41-latek usłyszał 10 zarzutów kradzieży zuchwałych polegających na zerwaniu z szyi pokrzywdzonych złotych łańcuszków. Łączna wartość utraconego mienia to kwota 27500 złotych.

Decyzją Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe podejrzany został objęty policyjnym dozorem 3 razy w tygodniu.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

podinsp. Joanna Węgrzyniak/ea