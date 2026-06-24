„Kobra” się nie zatrzymuje, po raz kolejny w akcji Data publikacji 24.06.2026 Powrót Drukuj Operacyjni z „Kobry” wspólnie z policjantami CBŚP wspierani przez kryminalnych z komisariatu w Wesołej zatrzymali dwóch podejrzanych o kradzieże z włamaniem 6 pojazdów. Policjanci odzyskali w całości 4 samochody warte ponad pół miliona złotych: Dodge'a RAM, Alfę Romeo Giulia i 2 Jeepy Grand Cherokee. Zabezpieczyli też pojazdy, które służyły podejrzanym do dokonywania przestępstw oraz specjalistyczne narzędzia. Zatrzymani byli poszukiwani, mają do odbycia kary pozbawienia wolności. 29-latek usłyszał aż 8 zarzutów, a 34-latek - 6. Obaj podejrzani po zakończonych czynnościach, zgodnie z dyspozycjami nakazów doprowadzeń zostali umieszczeni w areszcie.

Policjanci z grupy „Kobra” po wnikliwej analizie spraw dotyczących kradzieży z włamaniem pojazdów marki Jeep, Dodge i Alfa Romeo, na podstawie posiadanej szerokiej wiedzy na temat środowiska przestępczego zajmującego się kradzieżami samochodów, wytypowali prawdopodobnych sprawców.

Zgromadzone, zweryfikowane i potwierdzone informacje pozwoliły na przygotowanie działań, które miały doprowadzić do zatrzymania mężczyzn i odzyskania skradzionych aut.

Operacyjni z „Kobry” wspólnie z policjantami CBŚP wspierani przez kryminalnych z komisariatu w Wesołej po przeprowadzonej obserwacji zatrzymali 29-latka i 34-latka chwilę po tym jak zaparkowali skradzioną Alfę Romeo na parkingu w powiecie piaseczyńskim.

Obaj mężczyźni byli poszukiwani nakazami doprowadzenia mieli do odbycia kary pozbawienia wolności, 29-latek - 2 lata i 6 miesięcy 34-latek - 3 lata.

29-latek tuż przed zatrzymaniem kierował samochodem wbrew temu, że posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a dodatkowo samochód, którym jechał miał tablice rejestracyjne z innego auta.

W toku przeszukań, które wykonali policjanci, zostały zabezpieczone pojazdy służące zatrzymanym do dokonywania kradzieży z włamaniem, podrobione tablice rejestracyjne, urządzenie do programowania kluczyków, zagłuszarka i zagłuszarka sygnału GPS, maska silikonowa imitująca rysy twarzy, czapka z przyczepionymi sztucznymi włosami, czy też opaska z napisem Policja.

Operacyjni wcześniej już ustalili, że mężczyźni mają na swoim koncie kilka kradzieży z włamaniem samochodów.

W dalszej kolejności policjanci podjęli działania, które miały na celu odnalezienie skradzionych aut. Poza Alfą Romeo odzyskali jeszcze 2 Jeepy Cherokee i Dodga RAM. Łączna wartość zabezpieczonych samochodów to ponad pół miliona złotych.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia zatrzymanym zarzutów, 29-latek usłyszał ich 8 - kierowania samochodem z nieprzypisanymi do niego tablicami rejestracyjnymi i do tego pomimo odebranych przez sąd uprawnień, a także 5 kradzieży z włamaniem samochodów i jedno paserstwo pojazdu. 34-latek odpowie za 5 kradzieży z włamaniem i paserstwo, których dokonał wspólnie z 29-latkiem.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów podejrzani zostali objęci policyjnymi dozorami, zakazem kontaktowania się i zbliżania do siebie nawzajem.

Obaj podejrzani po zakończonych czynnościach, zgodnie z dyspozycjami nakazów doprowadzeń zostali umieszczeni w areszcie.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów.



podinsp. Joanna Węgrzyniak/bś