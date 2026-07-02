7,5 kg narkotyków zabezpieczone, dwoje zatrzymanych tymczasowo aresztowanych - AktualnościKRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła

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7,5 kg narkotyków zabezpieczone, dwoje zatrzymanych tymczasowo aresztowanych

Data publikacji 02.07.2026
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Amfetamina, mefedron, marihuana, THC, MDMA - łącznie ponad 7,5 kg narkotyków wyeliminowali z rynku operacyjni z Wydziału do walki Przestępczością przeciwko Mieniu. Policjanci zabezpieczyli również trzy repliki broni krótkiej oraz trzy komplety policyjnych mundurów. Operacyjni zatrzymali 45-letnią kobietę i jej 40-letniego męża. Oboje usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Zostali tymczasowo aresztowani. Mężczyzna przestępstwa dopuścił się w recydywie.

Policjanci zajmujący się  z przestępczością przeciwko mieniu w ramach prowadzonych własnych ustaleń operacyjnych do swoich spraw pozyskali informację na temat małżeństwa, które miało posiadać znaczną ilość narkotyków.

Operacyjni poszerzyli swoją wiedzę na temat podejrzanych, a także miejsc, gdzie środki odurzające miałyby się znajdować.

Policjanci widzieli, że muszą działać szybko, ponieważ istniało duże prawdopodobieństwo, że niebawem narkotyki przejdą w inne ręce i trafią na rynek. Dokładnie zaplanowali wszystkie czynności i bardzo dobrze przygotowali się do realizacji. Działali na terenie kompleksu ogródków działkowych. Tam, na jednej z działek, pomieszkiwali interesujący ich podejrzani .

Kiedy około południa operacyjni weszli do domku, para jeszcze spała. Zarówno 40-latek jak i jego 45-letnia żona byli bardzo zaskoczeni, kiedy zobaczyli policjantów. Oczywiście od razu zaprzeczyli, by mieli mieć związek z jakimikolwiek narkotykami i zapewnili, że niczego podobnego nie mają.

Policjanci przystąpili do przeszukania domku, samochodu i działki. Bardzo szybko okazało się, że narkotyki są i jest ich dużo. Amfetamina, mefedron, marihuana, THC, MDMA popakowane były w woreczki, siatki reklamówki, paczki próżniowe, metalowe i plastykowe pudełka. Na działce para miała też trzy komplety policyjnych mundurów  ćwiczebnych i trzy repliki broni krótkiej. W mieszkaniu małżeństwa na terenie Pragi Południe środki odurzające były schowane w zamrażalniku lodówki.

Narkotyki i pozostałe przedmioty policjanci zabezpieczyli.

Po przeprowadzeniu testów i zważeniu okazało się, że łącznie wyszło ponad 7,5 kg środków odurzających, ponad 4 kg amfetaminy, prawie kilogram i 300 gramów  mefedronu, ponad 1700 gramów marihuany, do tego blisko 350 gramów THC i prawie 100 gramów MDMA. Od 40-latka policjanci zabezpieczyli też 7750 złotych.

Oboje zatrzymani trafili do policyjnych cel. Na podstawie obszernego materiału dowodowego, który w sprawie został zgromadzony przez śledczych z komisariatu w Wawrze oboje zatrzymani usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Mężczyzna przestępstwo popełnił  w warunkach recydywy.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Południe zdecydowano o skierowaniu wniosku do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec obojga podejrzanych. Sąd przychylił się do wniosku i małżeństwo trafiło do aresztu. 

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa - Praga Południe. 

 

podinsp. Joanna Węgrzyniak/ea

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