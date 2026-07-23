Kolejny oszust zatrzymany przez kryminalnych tymczasowo aresztowany Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj Bratanica z Anglii miała potrzebować pieniędzy na kaucję w związku z potrąceniem rowerzysty. Seniorka przekazała na tę okoliczność obcemu mężczyźnie 31 tysięcy złotych. Kryminalni z naszej komendy, dzięki wnikliwej pracy operacyjnej, zatrzymali podejrzanego o to oszustwo 33-latka, który odebrał gotówkę od 87-latki. Decyzją sądu, na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa- Praga Południe, sprawca został tymczasowo aresztowany. Dodatkowo odpowie również za posiadanie mefedronu, który miał w chwili policyjnej interwencji.

Do komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące oszustwa. Sprawcy działali przy wykorzystaniu metody "na kaucję za wypadek". Pokrzywdzona otrzymała telefon, podczas rozmowy dowiedziała się, że jej bratanica, która mieszka w Anglii, spowodowała wypadek, potrąciła rowerzystę, groziło jej tymczasowe aresztowanie. Żeby go uniknąć konieczne było wpłacenie kaucji. Seniorka, chcąc pomóc bratanicy, przekazała w umówionym miejscu nieznanemu mężczyźnie pieniądze w kwocie 31 tysięcy złotych.

Sprawą oszustwa zajęli się kryminalni. Po wykonaniu licznych ustaleń i sprawdzeń oraz zweryfikowaniu pozyskanych informacji i zgromadzeniu dowodów dotarli do mężczyzny podejrzanego o to oszustwo, który odebrał od 87-latki pieniądze.

33-latek został zaskoczony przez policjantów w miejscu, gdzie zamieszkiwał. Podczas przeszukania kryminalni znaleźli na stole gotową do zażycia działkę mefedronu. Narkotyki zostały zabezpieczone, a mężczyzna trafił do policyjnej celi.

Na podstawie zgromadzonych materiałów procesowych zatrzymanemu przedstawione zostały zarzuty oszustwa i posiadania środków odurzających.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe złożyła do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec podejrzanego, sąd do wniosku się przychylił i 33-latek trafił do aresztu.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

podinsp Joanna Węgrzyniak/ea